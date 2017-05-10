女兵跳傘碰觸電纜 電光爆炸瞬間變火球

一名斯里蘭卡女軍人日前進行跳傘訓練，卻在降落的過程中碰到一條高壓電纜，當場引發電光爆炸，整個人瞬間變成火球。（圖截自YouTube）

2017-05-10 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名斯里蘭卡女軍人日前進行跳傘訓練，卻在降落的過程中意外碰到一條高壓電纜，結果當場引發電光爆炸，整個人瞬間變成火球，所幸該名女兵只有腳踝嚴重燒傷並無大礙。

綜合外媒報導，這件意外發生在斯里蘭卡庫德奧耶（Kuda Oya）軍營附近，當時女兵正進行跳傘訓練，但在降落的過程中卻意外飛向一條高壓電纜，最後更撞上電纜造成電光爆炸，女兵瞬間變成火球墜落地上。

附近的民眾看到女兵墜地後便上前幫忙，所幸女兵只有腳踝嚴重燒傷並無大礙。當天除了該名女兵以外，還有另一男性軍人也在跳傘失誤而導致腳踝受傷。

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