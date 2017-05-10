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北韓用這招在柏林撈錢 德國政府不再容忍

北韓將駐柏林大使館改造為青年旅館，藉此賺取外匯。（路透）

2017-05-10  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓因從事軍武研製需要大筆經費，遂想盡辦法在外國賺取外匯，其中一個方式，是將駐德國柏林大使館改建成青年旅館對外出租。德國當局對此決定不再容忍，將勒令旅館停業。

根據《德國之聲》報導，北韓駐德國大使館在早期規模非常龐大，一度有上百名外交官員進駐辦公，但如今只剩下10餘人，北韓便將多餘的空間改造成青年旅館，出租給遊客賺取外匯。

德國政府原先對北韓的行為睜一隻眼閉一隻眼，但隨著北韓不顧國際輿論撻伐，屢屢進行核武及武器測試，促使聯合國通過新的制裁決議，當中明定，「所有會員國，應禁止北韓將會員國境內擁有或租賃的不動產，用於非外交或非領事活動用途。」

因此，德國決定修改對外經濟條例，配合聯合國制裁，要求北韓大使館內的旅客必須強制終止租約，否則將被處以罰款。

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