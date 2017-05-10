江澤民為何死訊頻傳？王丹：與習近平有關

昔日硬朗的江澤民，健康狀況受到外界討論。（法新社）

2017-05-10 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕近期江澤民驚傳中風，每隔一段時間就有死訊於中國的社群媒體喧囂塵上，江澤民每隔一段期間就得「又死一次」，甚至有媒體因為誤報而被中國官方懲處。而江澤民所在的上海華山醫院被大批媒體包圍關注，「華山醫院」還因此變成敏感詞而被查禁。究竟為什麼會造成這樣的現象？王丹認為這與習近平有關。

根據王丹在《蘋果日報》專欄指出，江澤民雖然愛作秀但處事圓滑，對比現今強勢作為的習近平，使得江澤民在退休之後民眾好感度回升。而這份對江澤民的褒獎是「醉翁之意不在酒」，反映出的其實是對現任領導人的不滿。再者是習近平與「江派」鬥爭傳聞，雖然毫無根據，但謠言之所以會喧囂塵上，反映出來的其實是人心思變。

若習近平與江派鬥爭為實，代表江派的江澤民去世將會對江派造成嚴重打擊，使得共產黨中央權力分配重新洗牌，背後心裡就是希望中共高層鬥爭加劇，而鬥爭加劇就有可能使習近平的權力基礎動搖。江澤民的死訊對有些人也許只是茶餘飯後的話題，而如此的「看熱鬧」心態仍可以做為中國政治與民心的「晴雨表」。