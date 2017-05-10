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美核廢料處理廠隧道坍塌 員工緊急疏散
2017-05-10 10:19
位於美國華盛頓州的漢福德核廢料處理），在當地時間9日上午發生隧道塌陷意外。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國最大核廢料處理廠一處運送核廢料的隧道，在當地時間9日發生塌陷意外，由於該隧道裡有裝滿核廢料的軌道車，當局立刻要求附近員工撤離或留在室內保持空氣流暢，初步檢測顯示沒有輻射外洩。
綜合外媒報導，位於美國華盛頓州的漢福德核廢料處理廠（Hanford Nuclear Reservation），在當地時間9日上午發生意外，一處專門運輸放射性物質的隧道，其頂部出現塌陷，由於擔心放射性汙染物隨塌陷口散播出去，當局立刻要求非必要人員全數撤離或留在室內保持通風，並告知暫時不要飲食。
當局立刻成立緊急應變中心，發言人表示，事故發生時沒有人員在隧道內，目前也沒有放射性物質被釋放出來的跡象，造成事故的原因可能是在工廠附近的修路工人進行工程時引起了震動，導致隧道倒塌。
根據一份1997年的美國能源部報告顯示，該隧道內輻射量超高，無法派出人員檢查隧道內部，修補隧道破洞也非常困難，美國能源部表示，考慮直接在破洞上蓋上隔離網，阻止隧道內與外部空氣的流通，並防止隧道頂部的破洞進一步擴大。
漢福德核廢料儲存場於1943年建立，是美國製造核武用鈈元素的地點，投到日本長崎的原子彈所用的鈈也是在該處製造，上世紀80年代停止生產後，成為美國最大的核廢料處理廠，地下存放大量核廢料，專家曾經指該處是「全美最毒之地」。
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