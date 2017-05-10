南韓大選投票率達77.2％ 創20年來最高紀錄

共同民主黨候選人文在寅當選南韓第19屆總統，投票率高達77.2％，創下自1997年以來最高的投票率紀錄。（路透）

2017-05-10 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第19屆總統大選結果出爐，由共同民主黨候選人文在寅當選，投票率高達77.2％，同時也創下自1997年以來最高的投票率紀錄。

根據南韓《中央日報》報導，南韓中央選舉管理委員會原本預測最終投票率可能超過80％，原因在於5月4日至5日之間進行的「提前投票」投票率為26.06％，達到歷屆最高紀錄，而昨日的投票截止時間也訂為晚上8點，比以往延長2小時。

不過投票結果出爐後，投票率為77.2％，並沒有像預期結果突破80％，選舉管委會負責人指出：「在長假中外出旅遊的遊客還有一部分沒有回國，且一般選民會在下午投票，但投票日當天下午一直在下雨，使得投票率無法再上升，如果選民關心『提前投票』的趨勢得以持續的話，下屆大選中投票率可能就會超過80％。」

雖然投票率沒有突破預測的80％，但仍是自金大中在1997年當選後投票人數最多的一次，投票率達77.2％，超越了2012年大選的75.8％投票率。