不要出奧步！美國安局轟俄國網路攻擊法國選舉

美國國安局局長兼網路司令部司令邁克爾．羅傑斯（Michael Rogers）昨（9）日痛批俄國網軍攻擊干涉他國選舉。（路透）

2017-05-10 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對他國網路攻擊再添一起！俄國繼以網路攻擊英國脫歐、美國大選等事件後，美國安局證實，甫落幕的法國大選也面對同樣的威脅，並表示，即將進行大選的英國與德國，也可能成為俄國網路攻擊的目標，呼籲兩國提高警戒。

本報曾報導，英國下議院公共行政及憲政委員會（PACAC）在4月12日公布得一項調查報告指出，包括俄國駭客於英國脫歐公投前，涉嫌以分散式阻斷服務（DDoS）進行殭屍攻擊，使得公投投票人網站被癱瘓，數萬人可能因此失去投票權；報告中並預警指出，俄國也將干預法國大選。

而就在昨（9）日，美國國家安全局（NSA）局長兼網路司令部司令邁克爾．羅傑斯（Michael Rogers），於參議院軍事委員會證實法國大選遭遇網路攻擊事件，批評俄國以網路攻擊干涉法國選舉，羅傑斯表示，「我們一直在監視俄國對法國進行網路攻擊並駭進法國網路，已經事前告知法國政府提高警戒」、「從俄國對美國與法國大選間進行的行為來看，我們已經清楚，俄國試著支持對俄國抱持友善態度的候選人。」

羅傑斯同時提出警告，俄國的網路攻擊並不會減少，很可能對接下來將進行大選的英國與德國進行攻擊，希望與各國共同合作防止來自俄國的干涉。