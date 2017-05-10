川普開除FBI局長 親筆信公開…

美國總統川普宣佈將開除FBI局長柯米，川普親筆簽名的解僱信也公開，內文叫他「立刻離開辦公室」（法新社）

2017-05-10 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於當地時間9日突然宣布，將開除FBI局長柯米（James Comey），並另外尋找新的繼任人選。有外媒報導指出，美國川普親筆簽名的解僱信也公開，內文說到川普接受司法部長的建議開除柯米，甚至還叫他「立刻離開辦公室」

綜合外媒報導，川普在這封信寫到「司法部長和副部長的建議將你解雇，我也接受建議，從現在開始中止你的職務，且要立刻離開辦公室」，川普還說「謝謝你分別在3次場合上說我沒在FBI調查範圍內，但我還是贊同司法部的意見，認為你無法有效領導FBI」

最後川普更說到「現在的當務之急是尋找FBI的新領導者，在重要的執法任務上挽回大眾的信任與信心。祝你未來好運！」