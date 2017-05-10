文在寅總統任期啟動 聽取北韓動向報告

文在寅在中選會宣告下，正式開始5年的總統任期，並擁有韓軍統帥權。（路透）

2017-05-10 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第19屆總統大選結束，由得票數最高的文在寅成為新任總統，南韓中選會在召開全體會議後，向文在寅頒發總統當選證書。文在寅在中選會宣告下，正式開始5年的總統任期，並擁有韓軍統帥權。

據《韓聯社》報導，文在寅在當地時間上午8時10分，與南韓聯合參謀本部（簡稱「聯參」）議長李淳鎮通電話，了解北韓軍隊動向及韓軍應對態勢等報告。

李淳鎮在向文在寅的報告中提到，北韓軍隊發起戰略、戰術性挑釁的可能性，並表示韓軍有立即回擊北韓的能力。文在寅回應，韓軍應繼續保持高度警戒狀態。

文在寅將在當地時間10時參拜首爾的國立顯忠院（軍人公墓），中午12時在國會進行簡單的就職儀式，宣讀就職宣言。