末日陰屍鹿？科學家首次發現野鹿吃人屍

美國德州大學近日公開一份研究結果，首次發現野鹿會啃食人類腐化屍骸。（圖截自太陽報）

2017-05-10 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕一般人多認為野鹿是溫馴的草食性動物，但有外媒報導指出，美國德州大學近日公開一份研究結果，首次發現野鹿會啃食人類腐化屍骸，該份研究將會刊在最新一期醫學期刊《法醫學雜誌》。

綜合外媒報導，德州大學法醫人類學研究所從2014年起，就會把獲捐的人類屍體棄置郊外，且會設置攝錄機觀察屍體的腐爛過程。但就在2015年1月5日，攝影機拍到一隻白尾鹿將遺體的一根肋骨叼在口中，且攝影機又在同月13日拍到同樣的情況。

德州大學研究人員解釋，這是頭一次發現鹿會啃食人屍，當時那具屍體已腐爛分解達182天，之前已被猛禽類吃掉了大半，最後鹿啃食的只是乾的人類骨架。之所以野鹿會有這樣的行為，是因為可以攝取磷、鈣、鈉等礦物質。

另外，鹿常被認為是草食性動物，但其實牠們偶爾會吃肉，如小型哺乳類動物或鳥類。