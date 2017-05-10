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向南韓新總統示威？ 中國宣布在渤海試射新飛彈

中國火箭軍部隊。（圖擷取自中國國防部）

2017-05-10  07:42

〔即時新聞／綜合報導〕南韓才剛完成總統大選，由共同民主黨候選人文在寅當選。中國國防部昨宣布，近日在鄰近朝鮮半島的渤海，進行飛彈試射。

9日晚間中國國防部發聲明表示，為提高部隊遂行任務能力，有效應對國家安全面臨的威脅，火箭軍部隊近日在渤海某海域進行新型導彈武器作戰檢驗，達到了預期效果。

綜合媒體報導，中國國防部聲明中，未說明試射地點、時間，只提及「近日」，更未解釋導彈的任何詳情或發射台的型號。

據分析指出，中國試射飛彈的時間點，可能意在警告南韓新總統對薩德的戰略部署，亦或是對頻頻試射飛彈的北韓示威。

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