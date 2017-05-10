文在寅當選韓國新總統 中方對薩德問題依舊難突破

薩德反導系統己經部署，中韓兩國在此問題上被預測難有突破。（資料照，歐新社）

2017-05-10 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕文在寅當選韓國新總統，目前相當緊張的中韓關係能否有所緩和，受到矚目，而據報導，中方有意從文在寅身上找到突破兩方僵局的方案，但是，最關鍵的薩德反導系統已經部署，在美方沒有同意的情況下，似乎很難有新的答案。

《韓聯社》發自北京的報導指出，中國政府準備與新當選的文在寅新政府展開對話，而中方擬透過與南韓關係改善，同步改善中美，且解決北韓核彈和經濟低迷等問題。

據預測，中韓兩國「在薩德問題上尋求突破口不會順利」，原因是，薩德在前總統朴槿惠、代總統黃教安的決定下，已經展開部署組件，需要美、韓兩國先達成共識，才能跟中方磋商，這顯然有點壓力，且韓、美、日三國加強同盟關係，使得中方外交迴旋空間縮小。