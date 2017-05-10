| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立院旁傳槍響！68歲男子開槍自轟頭部 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 國際

文在寅當選韓國新總統 中方對薩德問題依舊難突破

薩德反導系統己經部署，中韓兩國在此問題上被預測難有突破。（資料照，歐新社）

2017-05-10  07:13

〔即時新聞／綜合報導〕文在寅當選韓國新總統，目前相當緊張的中韓關係能否有所緩和，受到矚目，而據報導，中方有意從文在寅身上找到突破兩方僵局的方案，但是，最關鍵的薩德反導系統已經部署，在美方沒有同意的情況下，似乎很難有新的答案。

《韓聯社》發自北京的報導指出，中國政府準備與新當選的文在寅新政府展開對話，而中方擬透過與南韓關係改善，同步改善中美，且解決北韓核彈和經濟低迷等問題。

據預測，中韓兩國「在薩德問題上尋求突破口不會順利」，原因是，薩德在前總統朴槿惠、代總統黃教安的決定下，已經展開部署組件，需要美、韓兩國先達成共識，才能跟中方磋商，這顯然有點壓力，且韓、美、日三國加強同盟關係，使得中方外交迴旋空間縮小。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 南韓大選 文在寅 薩德 薩德反導彈系統（THAAD）
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：文在寅當選韓國新總統 中方對薩德問題依舊難突破


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.