川普突發聲明 開除FBI局長
2017-05-10 07:00
美國總統川普於當地時間9日宣佈，將開除FBI局長柯米（左），並另外尋找新的繼任人選。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕去年美國總統大選期間不斷傳出俄國駭客干涉的消息，美國聯邦調查局（FBI）也著手調查至今，但最新消息傳出，美國總統川普於當地時間9日宣佈，將開除FBI局長柯米（James Comey），並另外尋找新的繼任人選。
川普透過白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）發表聲明指出，他已經接受司法部長和副部長的建議，開除現任FBI局長柯米，並將開始找尋新的局長人選。川普還說到，FBI是美國最受尊重的機構，但經過數個月的喧鬧後，有必要恢復民眾對最高執法部門的信心，因此才會開除柯米，從今天開始也將是FBI的新開始。
現年56歲的柯米於2013年獲前總統歐巴馬提名擔任局長，任期原本是10年，去年10月底重新調查民主黨總統候選人希拉蕊的私人電郵案，但調查期間屢受各界質疑，他上星期出席參議院司法委員會聽證會，依舊認為俄國明確介入美國大選。
現年56歲的柯米於2013年獲前總統歐巴馬提名擔任局長，任期原本是10年，去年10月底重新調查民主黨總統候選人希拉蕊的私人電郵案。（法新社）
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