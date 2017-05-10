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川普突發聲明 開除FBI局長 南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
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文在寅當選南韓總統 美搶先恭賀：希強化美韓同盟

文在寅（圖）當選南韓總統，美方第一時間發聲明祝賀。（路透）

2017-05-10  06:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大選結果揭曉，共同民主黨文在寅在預期中獲得勝利，贏得第 19屆韓國總統寶座，美國白宮趕在第一時間發布聲明，恭喜他當選韓國新總統，同時希望美韓同盟關係能進一步強化。

《韓聯社》報導，白宮發言人斯派塞發表聲明指出，祝賀文在寅當選，美方與韓民同慶韓國實現和平、民主的政權交替，期盼與韓國當選總統合作，強化韓美同盟、深化兩國友誼與合作伙伴關係。

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