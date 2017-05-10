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川普突發聲明 開除FBI局長 南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
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南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選

文在寅以41.1％得票率當選南韓總統。（路透）

2017-05-10  06:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第19屆總統大選今晨開票結束，共同民主黨候選人文在寅以41.1％得票率當選。南韓媒體報導，文在寅上午將訪問國立顯忠院（軍人公墓），下午在國會宣誓就職。

據南韓《中央日報》報導，文在寅以41.1％得票率擊敗自由韓國黨洪準杓（得票率24％）、國民之黨候選人安哲秀（得票率21.4％）、正黨候選人劉承旼（得票率6.76％）、正義黨候選人沈相奵（得票率6.17％）等人，當選南韓總統。

據《韓聯社》報導，文在寅今日首項行程是與聯合參謀本部議長通電話。分析指出，目前朝鮮半島安全危機不斷升級，文在寅最先與軍隊最高統帥通話，以示對國家安全的重視，緩解南韓國民的不安情緒。

隨後文在寅將在當地時間上午10時訪問國立顯忠院，之後到國會與國會議長丁世均會面，再到國會中央大廳宣誓就職。

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