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文在寅壓倒性勝選 選委會將正式公告
2017-05-10 05:12
〔中央社〕立場左傾的前人權律師文在寅在9日舉行的南韓總統大選中壓倒性勝選掌權。在引發動蕩的醜聞擊倒前總統朴槿惠之後，他誓言團結國家。
法新社報導，根據南韓中央選舉管理委員會，支持跟北韓接觸的共同民主黨候選人文在寅已獲大約1140萬票，得票率為40.2%。
稱文在寅為「親平壤的左派分子」的保守派自由韓國黨候選人洪準杓得票率為25.2%；中間派國民之黨候選人安哲秀得票率為21.5%。
仍有不到420萬張選票尚未開出。中央選舉管理委員會可望在完成計票後，正式公告文在寅當選。
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