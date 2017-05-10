文在寅壓倒性勝選 選委會將正式公告

2017-05-10 05:12

〔中央社〕立場左傾的前人權律師文在寅在9日舉行的南韓總統大選中壓倒性勝選掌權。在引發動蕩的醜聞擊倒前總統朴槿惠之後，他誓言團結國家。

法新社報導，根據南韓中央選舉管理委員會，支持跟北韓接觸的共同民主黨候選人文在寅已獲大約1140萬票，得票率為40.2%。

稱文在寅為「親平壤的左派分子」的保守派自由韓國黨候選人洪準杓得票率為25.2%；中間派國民之黨候選人安哲秀得票率為21.5%。

仍有不到420萬張選票尚未開出。中央選舉管理委員會可望在完成計票後，正式公告文在寅當選。