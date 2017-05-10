白宮祝賀文在寅勝選　盼加強同盟關係

2017-05-10 03:12

〔中央社〕美國白宮今天恭喜文在寅取得壓倒性勝選成為南韓總統。不過，選舉結果可能使美國總統川普（Donald Trump）對北韓的強硬立場為之複雜化。

法新社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在聲明中指出：「我們期待跟總統當選人文在寅合作，繼續加強美國和大韓民國的同盟關係。」

華府對文在寅有關經濟制裁北韓的立場有所顧忌。聲明並非出自川普本人，有點異乎尋常。

川普對中國大陸和區域內其他國家施壓，要求針對平壤爭議性的飛彈試射加強制裁。而文在寅曾主張重啟兩韓在邊界共同經營的開城工業區。

不過，文在寅在有關部署美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD）的立場上較為柔軟，也緩和了一些顧慮。