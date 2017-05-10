快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
2017-05-10 02:44
〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天指出，葉門在不到兩週的時間內，有34人因霍亂相關原因喪生、逾2000人生病。
WHO的1名官員告訴法新社：「包括沙那（Sanaa）在內，4月27到5月7日這段期間，有9個省共已出現34個霍亂相關死亡案例和2022個急性水性腹瀉案例。」
這是葉門1年來爆發的第2波霍亂相關死亡。當地醫院已經毀於致命戰亂，數百萬平民為取得糧食和乾淨飲水而掙扎拚搏。
WHO現在將葉門歸類為跟敘利亞、南蘇丹、奈及利亞、伊拉克相同的最惡劣人道緊急狀況。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品
- 少女申請中學遭拒 檢查發現智商162 換她拒絕學校
- 葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
- 墨西哥爆竹工廠傳爆炸 至少14死22傷
- 有權參與決定青瓦台接班人 朴槿惠最終「棄投」
網友回應
熱門新聞
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵
- 園區二路行道樹穿鐵衣 市府：若礙生長將拆
- 罕病童無法言語 母親︰一輩子等她
- 《北市》學校釋空間托嬰幼 獎萬元禮券
- 全大運》輔大4傑「泳」奪金 林建良淚崩獻癌母
- 調查：家有心智障礙兒 二成家庭沒過母親節
- 〈旅遊的滋味〉沉澱心靈的好地方──班夫
- 〈職場觀察員〉我看日本企業週休三日
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 大隻雞慢啼╱小時不起眼 王柏融︰曾想放棄
- 民團籲國會 共同決議譴責中國
- 環教基金吃緊 補助各里訪農博挨轟
- 慎選保健食品 禮遇慢性病患
- 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
- 新南向挨批花錢買人頭 觀光局：網路謠言
- 喜劇小王子林東緒 吸大麻送辦
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 187INC上演《五十道陰影》 女粉嗨到脫Bra
- 試跑車開到縮缸 不爽賠乾脆燒了
- 刺胸案爆逆轉》車上7小時做啥 男師神隱 不回答
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- 怒！轉租中和青年宅當二房東 每月坐收6000元
- 不輕言放棄！ 羅高聽障生學測數學滿級分上交大
- 工藝師評選 首設25萬元獎金鼓勵
- 立院初審》公立教職員退休金 採最後15年均俸
- 核一廠2號機降載 先斬後奏惹議
- 《女民代的母親節》嘉市議員戴寧趕跑行程 車上擠母乳
- 路跑交管 民等1小時跳腳
- 《自由廣場》醫殯分流，配套呢？
- 創黨一年當選總統 馬克宏寫法國傳奇
- 瞎捧陳星是君子 郭冠英被罵爆
- 減產至明年 沙、俄「油」共識
- HAHA抓男星下體太超過 RM尺度踩線送審議
- 中職》林哲瑄猛打賞 弟弟見證下奪MVP
- 「就是要教到你會」 陳昱宏致力推廣滑板
- 陳星如何定罪？ 檢警這麼說...
- 陳星發聲明 王定宇批：到地檢署去說清楚才是正道
- 《自由廣場》馬克宏能否成為21世紀的拿破崙？
- NBA》火箭三分彈狂炸 扳平馬刺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分