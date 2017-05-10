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葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病

2017-05-10  02:44

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天指出，葉門在不到兩週的時間內，有34人因霍亂相關原因喪生、逾2000人生病。

WHO的1名官員告訴法新社：「包括沙那（Sanaa）在內，4月27到5月7日這段期間，有9個省共已出現34個霍亂相關死亡案例和2022個急性水性腹瀉案例。」

這是葉門1年來爆發的第2波霍亂相關死亡。當地醫院已經毀於致命戰亂，數百萬平民為取得糧食和乾淨飲水而掙扎拚搏。

WHO現在將葉門歸類為跟敘利亞、南蘇丹、奈及利亞、伊拉克相同的最惡劣人道緊急狀況。

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