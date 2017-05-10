打擊IS 白宮批准對庫德族提供武器

2017-05-10 02:04

〔中央社〕1名美國官員今天指出，總統川普（Donald Trump）已經批准，將向在敘利亞對伊斯蘭國（IS）組織戰鬥的庫德族部隊提供武器。

法新社報導，要求匿名的官員指出，「對（敘利亞境內庫德族民兵團體）人民保衛軍（YPG）提供支持的撥款已獲批准」。

「這項批准立即生效，但運交武器的時間表仍待仔細修訂。」