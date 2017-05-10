南韓開票72% 文在寅得票近40%篤定當選

2017-05-10 01:44

〔中央社〕韓聯社報導，截至台北時間零時40分，南韓總統選舉的開票率達到72.44%，文在寅得票率為39.74%，當選無疑。

自由韓國黨候選人洪準杓和國民之黨安哲秀的得票率分別為25.83%和21.41%。另外，正黨劉承旼得票率為6.58%，正義黨沈相?為5.89%。洪準杓、安哲秀和劉承旼分別召開記者會，承認敗選。

9日晚間11時50分左右，文在寅在首爾光化門廣場發表當選感言，他說從明天起將成為全體國民的總統，同樣服務於未投票給自己的國民。

文在寅當選意味著民主黨自前總統李明博執政的2008年以來，時隔9年2個月重新掌權。文在寅本人於2012年競選第18任總統失利，本次終於如願。

洪準杓所屬的自由韓國黨由執政黨變為在野黨。據分析，自由韓國黨受朴槿惠「親信門」和黨內分裂的影響，失去中間選票。

預計文在寅執政後，南韓將迎向政治、經濟、社會、文化等全領域的大變革。文在寅在南韓面臨經濟不景氣和北韓核危機等內憂外患的情況下掌政，還要面對沒有交接委員會，10日起直接執政的情況。同時，共同民主黨在國會議席未過半，預計日後困難重重，文在寅必須發揮強有力的領導能力。