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鳳凰城連續槍擊嫌犯被捕

2017-05-10  01:20

〔中央社〕1名男子遭控在美國亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）各地隨機開槍，造成9人死亡。亞利桑那州警方今天將他逮捕。

法新社報導，調查人員指出，23歲的沙烏塞多（Aaron Saucedo）長達數月以來亂開槍的原因不明。

警長威廉斯（Jeri Williams）在記者會中指出：「這起事件困擾我們社區超過1年，造成包括為人母親、兒子、兄弟、姐妹的被害人多人死亡，這些家庭還在為痛失所愛而哀傷。」

據稱沙烏塞多2015年8月就開始攻擊，他當時遭控射死母親的1名朋友。據信他後來對街上的陌生人隨機開火，又造成8人喪生。他也涉嫌對1間房子開槍，那起事件無人受傷。

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