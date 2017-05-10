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WHA邀請函還有機會 世衛未把話說死
2017-05-10 00:46
〔中央社〕台灣未收到今年世界衛生大會（WHA）邀請函，但世界衛生組織（WHO）並未把話說死，強調雖然大會報名已經截止，但「仍在等待任何進一步的發展」。
台灣未收到今年世界衛生大會邀請函，世衛組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）今天以電子郵件回覆中央社記者表示，自2009年開始，邀請台灣代表以觀察員身分參加世衛大會，是根據中國大陸與台灣之間的諒解。
林德梅耶指出，這次兩岸到目前為止尚未達成諒解，但討論仍持續中。
世衛組織強調，世衛大會報名雖然已經正式截止，但世衛組織仍然等待任何進一步的發展。
總統蔡英文今天在推特貼文指出，世衛大會將台灣排斥在外，違背世界衛生組織的成立宗旨。
此外衛生福利部長陳時中也在記者會表示，在昨天世界大會網路報名截止日未能收到邀請函，心情非常沉重。但他強調，一方面持續努力到最後一刻爭取參加大會，另外，他還是會到日內瓦，舉行多邊和雙邊會談。
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