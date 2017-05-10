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文在寅當選南韓總統 安倍祝賀
2017-05-10 00:30
〔中央社〕南韓9日舉行總統大選，自由派候選人文在寅勝選。日本首相安倍晉三9日晚間發布聲明表示，代表日本政府與人民祝賀文在寅當選。
日本外務省晚間公布安倍針對南韓總統大選結果所發出的聲明。安倍表示，這次的南韓總統大選，文在寅當選，他代表日本政府及人民表達由衷的祝賀之意。日韓兩國是共享戰略利益的最重要的鄰國，今後很期待與南韓下屆總統文在寅一同合作。
安倍表示，日韓關係長年以來是日韓兩國的相關人士努力建立了友好關係的結果，今後希望能與文在寅攜手合作，讓具有未來志向的日韓關係能擴大發展。
安倍認為，東亞地區，以面對北韓的問題為首，日韓兩國面臨著共同的課題，兩國合作可對區域的和平與繁榮做出更進一步的貢獻。
聲明中最後表示，祝福文在寅成功，期待早日與文在寅見面，針對共同關注的事項進行坦率的意見交換。
日本外務大臣岸田文雄也透過外務省發出聲明表示，恭賀文在寅當選南韓總統，祈祝南韓在文在寅的領導之下，日益發展。
岸田說，對日本而言，南韓是共享戰略利益的最重要的鄰國，日韓兩國在各個領與有必要更進一步發展合作關係，盼能與文在寅所率領的新內閣密切合作。
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