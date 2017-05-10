文在寅勝選演說強調團結　誓當全民總統

2017-05-10 00:22

〔中央社〕篤定當選南韓第19屆總統的文在寅9日晚間在光化門廣場向支持他的群眾發表當選感言，強調「為了開啟嶄新的大韓民國，將與人民攜手並進走向未來。」

在警車開路下，文在寅搭乘座車從首爾市西大門區弘恩洞私寓直奔光化門廣場，於晚間11時50分登上大舞台，在共同民主黨黨魁秋美愛的迎接下，發表了當選感言。

在電視現場直播下，文在寅強調：「我必將成為致力服務包括不支持我的人民在內的統合總統。」他說，「從明天開始，我將是所有國民的總統」，在在強調南韓的和諧與團結。

文在寅表示，「敬愛的各位國民，我決不會忘卻國民懇切的希望和心願」，「必將建設一個正義行得通、原則守得住、國民贏得了、常識是常識的像個國家的國家。」

文在寅強調，「為了建設一個正義的國家、統合的國家、原則和常識行得通的像樣的國家，大家同舟共濟，這是偉大國民的偉大勝利。」

同時，文在寅表示，「對於和我一起競爭過的候選人，在此謹表示感謝和慰問之意。」

最後，文在寅強調，「將竭盡全力建設一個全新的國家，將全心關注國民，紮實走上正確的道路。」他說，「偉大的大韓民國、充滿正義的大韓民國、令人自豪的大韓民國、堂堂的大韓民國，我將成為大韓民國自豪的總統。」