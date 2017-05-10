快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
無緣「第一先生」 柯林頓提筆寫驚悚小說
2017-05-10 00:22
美國前總統柯林頓將和美國暢銷作家帕特森將聯手撰寫一本驚悚小說。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統柯林頓（Bill Clinton）提筆寫小說！他將和美國暢銷作家帕特森（James Patterson）將聯手撰寫一本驚悚小說《消失的總統》（The President is Missing），預計將在明年6月發行。
綜合外媒報導，無法二度進白宮，成為「第一先生」的柯林頓，除了演講，現在要改當作家。柯林頓說，這是一本關於在職總統的書，描述他所熟悉的工作、白宮生活和華盛頓的運作方式，這是非常有趣的。
帕特森則說，這樣的合作讓他可以獲得橢圓形辦公室的第一手經驗，「我是一個小說家，柯林頓總統的見解讓我們說出真的是引人入勝的故事。」這當然吊足讀者胃口，但他們也能一窺當總統的模樣。
出版商宣布，這本書「為讀者獻上獨一無二、來自最高權力核心的引人入勝、懸疑緊湊全球事件幕後秘辛。書將包含只有總統知道的內幕細節」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品
- 壓倒性勝選南韓總統 文在寅：實現改革團結
- 改口未遭刑求 維權律師「被認罪」
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- 有權參與決定青瓦台接班人 朴槿惠最終「棄投」
網友回應
熱門新聞
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵
- 蜂蜜今年減產剩下1成多 是50年來最慘一次
- 《自由廣場》人家23歲就可以參選總統…
- 錦榮化身完美男僕 照顧工作人員吃喝拉撒
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 央行總裁誰接棒 林全語帶玄機
- 維格餅家驚爆黑心食品 食藥署：最高可罰4百萬
- 台絃送愛偏鄉童 音樂的永恆極境捐10%票房收入
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 大隻雞慢啼╱小時不起眼 王柏融︰曾想放棄
- 日圓又閃見0.26 大咖砸百萬搶進
- yes123調查 月薪嬌妻盼領42K
- 又是錢關難過 計程車運將深山上吊亡
- 開放重機上國道？ 交通部：尚未定案
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 全大運》輔大4傑「泳」奪金 林建良淚崩獻癌母
- 《女民代的母親節》孩子懂媽媽在做什麼 讓詹琬蓁感動
- 日職》千賀滉大8局13K 軟銀險勝歐力士（影音）
- 劉毅補習班7缺失 限月內改善
- 台中市餐廳瓦斯氣爆 4人受傷送醫
- 不輕言放棄！ 羅高聽障生學測數學滿級分上交大
- 即起1個月 孕婦看牙免掛號費
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》民視「自救會」紅不紅？
- 爭取中捷 林佳龍：中央欠地方太多
- 〈愛情隨堂考〉異國艷遇接受度?
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之3 － 龐城之春
- 中國下修採購量 衝擊Q2大尺寸電視面板
- 中職》諜對諜！林哲瑄假跑偷到二壘壘包（影音）
- 第10度推特發文》蔡：台灣值得被納入ＷＨＡ
- 遠航狀況多 立委憂再度無預警停飛
- 新南向挨批花錢買人頭 觀光局：網路謠言
- 屢傳醜聞 澳調查4大銀行
- 小林育群！竹林高職生呂學翰 靠一張嘴上清大聲樂系
- 金所炫揭假面 俞承豪是調皮鬼
- 陳星如何定罪？ 檢警這麼說...
- 中職》守備？級的男人 陽耀勳秀神奇美技接殺（影音）
- 母語老師涉猥褻 校方加強學童心輔
- 罹類風濕關節炎 早治療可改善
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：無緣「第一先生」 柯林頓提筆寫驚悚小說
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分