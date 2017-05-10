無緣「第一先生」 柯林頓提筆寫驚悚小說

美國前總統柯林頓將和美國暢銷作家帕特森將聯手撰寫一本驚悚小說。（法新社）

2017-05-10 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統柯林頓（Bill Clinton）提筆寫小說！他將和美國暢銷作家帕特森（James Patterson）將聯手撰寫一本驚悚小說《消失的總統》（The President is Missing），預計將在明年6月發行。

綜合外媒報導，無法二度進白宮，成為「第一先生」的柯林頓，除了演講，現在要改當作家。柯林頓說，這是一本關於在職總統的書，描述他所熟悉的工作、白宮生活和華盛頓的運作方式，這是非常有趣的。

帕特森則說，這樣的合作讓他可以獲得橢圓形辦公室的第一手經驗，「我是一個小說家，柯林頓總統的見解讓我們說出真的是引人入勝的故事。」這當然吊足讀者胃口，但他們也能一窺當總統的模樣。

出版商宣布，這本書「為讀者獻上獨一無二、來自最高權力核心的引人入勝、懸疑緊湊全球事件幕後秘辛。書將包含只有總統知道的內幕細節」。