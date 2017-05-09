南韓總統支持度第二候選人 洪準杓宣布敗選

2017-05-09 22:06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據南韓聯合通訊社（韓聯社）最新消息，代表自由韓國黨角逐第19屆南韓總統寶座的洪準杓，已宣布敗選。

南韓出口民調顯示，洪準杓在這次選舉所獲支持度，位居第二。一馬當先的則是共同民主黨推出的候選人文在寅，支持度41.4％。