壓倒性勝選南韓總統 文在寅：實現改革團結

南韓總統大選結果今晚出爐，「共同民主黨」文在寅已自行宣布當選，他表示，要成為令大家感到自豪的總統，並稱將力爭完成南韓國民心願，實現改革和團結。（路透）

2017-05-09 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選結果今晚出爐，「共同民主黨」文在寅已自行宣布當選，他表示，要成為令大家感到自豪的總統，並稱將力爭完成南韓國民心願，實現改革和團結。另外，出口民調第2、3名的「自由韓國黨」洪準杓、「國民之黨」安哲秀皆已在稍早宣布敗選。

《韓聯社》報導，文在寅於首爾光化門向支持者宣布當選總統，並發表勝選感言，他稱，將成為一個令國家和人民感到自豪的總統，「我將建立一個新的國家，我將讓南韓成為一個偉大、令人自豪的國家」。

稍早，在KBS、MBC、SBS等南韓3大主流電視台公布出口民調後，文在寅隨即造訪位於汝矣島國會議員會館的共同民主黨計票情況室。文在寅說，因有黨的支持而信心十足，將奮力開啟民主派執政的新篇章。

文在寅說，下屆政府將是共同民主黨政府，而非文在寅政府，將力爭完成國民心願，實現改革和團結。他在「共同民主黨」首爾總部表示，「這代表人民渴望政府輪替的勝利，我們盡全力協助人民實現希望，我相信那正是驅動我們今天獲勝的力量。」

根據南韓中央選舉管理委員會（NEC）指出，本次大選最終投票率初估為77.2%，比2012年高出1.4%，與歷史最高、1997年第15屆大選80.7%相差3.5個百分點。《韓聯社》指出，儘管不在籍投票率超出預期，但未明顯推高最終投票率，可能與黃金週遊客提前投票及出遊晚歸和下午全國降雨有關。