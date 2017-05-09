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墨西哥爆竹工廠傳爆炸 至少14死22傷
2017-05-09 21:36
墨西哥一家爆竹工廠傳出爆炸，目前傳出14死、22傷。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一家爆竹工廠當地時間9日下午傳出爆炸，造成至少14人死亡、22人受傷，目前詳細爆炸原因還不清楚。
綜合外媒報導，墨西哥普埃布拉州（Puebla）一個小鎮的爆竹工廠最近正在準備15日的市政節慶，今天傳出爆炸，目前已知14人死亡、22人受傷。
當地官員表示，有部分傷者送往普埃布拉州首府的醫院。據傳死者中有5人為兒童。
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