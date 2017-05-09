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有權參與決定青瓦台接班人 朴槿惠最終「棄投」

2017-05-09  22:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠雖遭彈劾下台，但仍尚未被定罪，因此仍有權決定支持哪位候選人入主青瓦台，但朴槿惠最終決定「棄投」，且拒絕對外發表評論。

綜合媒體報導，南韓前總統朴槿惠單獨在囚房內度過大選投票日，在投票日當天，她都不會知道投票過程，直至拘留中心的國營電視台今晚8點開播時，她才知道此次各個候選人的參選狀況。

雖朴槿惠尚未被定罪，仍有權決定誰是她的後繼者，但她最終決定棄投，拘留中心的官員也已隱私為由，拒絕對外發表評論。

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  • 南韓總統大選今開始進行投票，遭彈劾的前總統朴槿惠決定棄投。（美聯社）

    南韓總統大選今開始進行投票，遭彈劾的前總統朴槿惠決定棄投。（美聯社）

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