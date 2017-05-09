| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 國際

加拿大次貸風暴? Home Capital擠兌潮惡化

2017-05-09  20:58

〔記者楊芙宜／台北報導〕加拿大非銀行房貸機構Home Capital估計，高利息存款帳戶（HISA）存款餘額一週來銳減一半，僅剩1.92億加元（約42.45億台幣）；該公司週一宣布暫停分發股息、第2次動用緊急貸款的信用額度、任命新董事，以期恢復投資人信心，避免存款客戶進一步擠兌撤資。

房貸機構Home Capital總部在多倫多，被安大略省證券委員會指控以偽造貸款申請來誤導投資人，造成市場信心消散，面臨存款擠兌的危機。安大略省證券委員會正對該公司的抵押貸款經紀網絡展開調查。

Home Capital週一聲明表示將暫停分發季度股息，以「管理流動性」。該公司在4月底緊急向外借貸20億加元，借款利率高達22.5%；在第2次動用緊急貸款後，已領取14億加元，該信用額度僅剩6億加元。

Home Capital正承受存款銳減的壓力，高利息存款帳戶的存款餘額從5週前的近20億加元，急降至剩下1.92億加元。該公司創辦人和執行長近期紛紛下台，已聘請3位金融專業人士進入董事會，並任命新董事長。

該公司發表最新數據顯示，高利息存款帳戶過去一週（迄5月8日止）存款流失5成，從3月28日以來則已被提領高達9成！

廣告
  • 加拿大房貸機構Home Capital存款擠兌潮惡化，一週來高利息存款帳戶（HISA）存款餘額銳減一半。（彭博）

    加拿大房貸機構Home Capital存款擠兌潮惡化，一週來高利息存款帳戶（HISA）存款餘額銳減一半。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Home Capital 擠兌 次貸
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：加拿大次貸風暴? Home Capital擠兌潮惡化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.