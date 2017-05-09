加拿大次貸風暴? Home Capital擠兌潮惡化

2017-05-09 20:58

〔記者楊芙宜／台北報導〕加拿大非銀行房貸機構Home Capital估計，高利息存款帳戶（HISA）存款餘額一週來銳減一半，僅剩1.92億加元（約42.45億台幣）；該公司週一宣布暫停分發股息、第2次動用緊急貸款的信用額度、任命新董事，以期恢復投資人信心，避免存款客戶進一步擠兌撤資。

房貸機構Home Capital總部在多倫多，被安大略省證券委員會指控以偽造貸款申請來誤導投資人，造成市場信心消散，面臨存款擠兌的危機。安大略省證券委員會正對該公司的抵押貸款經紀網絡展開調查。

Home Capital週一聲明表示將暫停分發季度股息，以「管理流動性」。該公司在4月底緊急向外借貸20億加元，借款利率高達22.5%；在第2次動用緊急貸款後，已領取14億加元，該信用額度僅剩6億加元。

Home Capital正承受存款銳減的壓力，高利息存款帳戶的存款餘額從5週前的近20億加元，急降至剩下1.92億加元。該公司創辦人和執行長近期紛紛下台，已聘請3位金融專業人士進入董事會，並任命新董事長。

該公司發表最新數據顯示，高利息存款帳戶過去一週（迄5月8日止）存款流失5成，從3月28日以來則已被提領高達9成！