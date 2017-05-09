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衝著俄羅斯來？ IS疑斬首俄情報員畫面曝光

IS今公開斬首畫面，被斬首者據傳疑為俄羅斯情報人員。不過目前還未確定影片的真實性，也不清楚發生時間。（圖擷自《每日快報》）

2017-05-09  19:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今天慶祝歐戰結束72週年，俄羅斯總統普廷在莫斯科進行閱兵，恐怖組織「伊斯蘭國（IS）」也公開斬首畫面，將一名據傳為俄羅斯情報人員殺死。

《路透》引述美國《SITE》網站報導，IS今天將一名黑衣男帶到鏡頭前，旁白則用俄文說，「這個白痴（idiot）相信自己被捕後，他的國家不會背棄他。」隨後被一名鬍子男用刀砍頭。

目前俄羅斯國防部和俄羅斯聯邦安全局（FSB）還沒有發表聲明。報導提到，被斬首者疑似為俄羅斯的情報官員，不過目前還未確定影片的真實性，也不清楚發生時間。

報導也指出，這個影片約12分鐘，全片用俄文旁白，先播放俄羅斯慶祝擊退納粹紀念日的閱兵，隨後畫面跳到斬首儀式，疑似向俄羅斯示威。

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  • 畫面中也出現俄羅斯總統普廷。（圖擷自《每日快報》）

    畫面中也出現俄羅斯總統普廷。（圖擷自《每日快報》）

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