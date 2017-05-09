南韓大選出口民調 文在寅將入主青瓦台

南韓今（9）日進行總統大選，當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）公布的出口民調顯示，「共同民主黨」文在寅的得票率領先，將入主青瓦台。（法新社）

2017-05-09 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（9）日進行總統大選，當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）公布的出口民調顯示，「共同民主黨」文在寅拿下41.4%得票率，將入主青瓦台。

南韓全國選舉委員會（NEC）表示，南韓民眾對本次大選有高度參與率，截至當地時間晚間7時（台灣時間晚間6時），投票率高達75.1%。其中，「民主聖地」光州投票率最高，達80.5%，最低的是忠清南道，為70.5%。

今年64歲的文在寅代表「進步派」陣營，他是人權律師出身，還是南韓已故前總統盧武鉉的好友，在盧任內，曾任總統秘書室長等要職。盧下臺後文在寅淡出政壇。在2009年盧自殺後重返政界，2011年成為釜山國會議員，2012年大選以些微差距敗給朴槿惠。

在北韓問題上，文在寅日前強調，希望南韓在朝鮮半島議題上握有主導權，而非聽任美國與中國的協商安排。他對北韓政策提出懷柔政策，主張制裁北韓不能緩和朝鮮半島緊張局勢，不排除在上任後與北韓領導人金正恩見面。

對於薩德，文在寅的選戰操盤手、曾任仁川市長的國會議員宋永吉在日前接受外媒訪問時指出，該陣營主張，暫停薩德配置，讓薩德的部署經國會批准的程序，同時聽取且接納中國與美國的要求及意見。