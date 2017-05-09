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華郵評論：川普對北京讓步 對台軍售沒進度

2017-05-09  20:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體昨（8）日刊出政治觀察家羅金（Josh Rogin）的文章。其中指出，原定去年底啟動的小規模對台軍售案目前沒有進度，可能是因為美國總統川普正對北京做出「沒有回報的讓步（Trump may be granting yet another unreciprocated concession to Beijing.）」，換取中國在朝鮮議題上的協助。

根據《華盛頓郵報》，該評論文章表示，川普剛上任時曾釋放出一些親台訊息，如今由於政府內部缺乏共識，且擔心激怒北京，使得川普本來在亞洲的布局複雜化，所以該項軍售目前已經停擺。

羅金表示美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯（Edward R. Royce）曾告告訴他：「我認為維持台灣關係法和雷根總統『六項保證』下的承諾，非常重要。這有助於維持台灣海峽的和平與穩定。」這些法源與保證，使得美國在對台軍售上不需要與北京當局商量。而這份文件，也是美國兩黨對台策略的基礎。

如今白宮未對國安機構與國會提供明確的政策方向，導致混亂以及分歧的意見。不過，不論川普政府採取的路線為何，美國國會都會支持提供台灣武器。參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）表示：「我會鼎力支持任何川普政府為我們盟友台灣提出的軍售案。」

該文章表示，美國對台防衛承諾至關重要，不能被交易。川普政府必須要抵抗為了短期目標而放棄長期目標的誘惑。

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  • 原定去年底啟動的小規模對台軍售案目前沒有進度，可能是因為美國總統川普正對北京做出「沒有回報的讓步」。（法新社）

    原定去年底啟動的小規模對台軍售案目前沒有進度，可能是因為美國總統川普正對北京做出「沒有回報的讓步」。（法新社）

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