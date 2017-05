華郵評論：川普對北京讓步 對台軍售沒進度

2017-05-09 20:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國媒體昨(8)日刊出政治觀察家羅金(Josh Rogin)的文章。其中指出,原定去年底啟動的小規模對台軍售案目前沒有進度,可能是因為美國總統川普正對北京做出「沒有回報的讓步(Trump may be granting yet another unreciprocated concession to Beijing.)」,換取中國在朝鮮議題上的協助。

根據《華盛頓郵報》,該評論文章表示,川普剛上任時曾釋放出一些親台訊息,如今由於政府內部缺乏共識,且擔心激怒北京,使得川普本來在亞洲的布局複雜化,所以該項軍售目前已經停擺。

羅金表示美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯(Edward R. Royce)曾告告訴他:「我認為維持台灣關係法和雷根總統『六項保證』下的承諾,非常重要。這有助於維持台灣海峽的和平與穩定。」這些法源與保證,使得美國在對台軍售上不需要與北京當局商量。而這份文件,也是美國兩黨對台策略的基礎。

如今白宮未對國安機構與國會提供明確的政策方向,導致混亂以及分歧的意見。不過,不論川普政府採取的路線為何,美國國會都會支持提供台灣武器。參議院外交委員會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner)表示:「我會鼎力支持任何川普政府為我們盟友台灣提出的軍售案。」

該文章表示,美國對台防衛承諾至關重要,不能被交易。川普政府必須要抵抗為了短期目標而放棄長期目標的誘惑。