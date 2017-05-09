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柬埔寨查獲68噸山寨化妝品 逮捕2中國嫌
2017-05-09 22:09
柬埔寨當局近日查獲68噸的山寨日韓化妝品。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨當局近日查獲68噸的山寨日韓化妝品，並逮捕涉案的2名中國人。官員表示，這是該國史上查獲最大宗的山寨化妝品。
《法新社》報導，柬埔寨政府偽造委員會的負責人Meach Sophana表示，這些山寨化妝品包括染髮劑、美白霜、洗髮精等，價值「數百萬美元」。他說，這些物品是在當地生產，但產地卻標示為日本、南韓、中國、美國、德國和泰國等地。
Meach Sophana表示，這是該國史上，查獲最大宗的山寨化妝品，當局在數個月的調查後，日前在金邊和干丹省的倉庫逮捕2名涉案的中國人。
目前相關單位正在調查山寨化妝品是否危害人體健康。Meach Sophana指出，經常臉書或媒體上看到，有女性使用美白用品後，發生副作用、皮膚受損甚至死亡。
報導指出，美白霜在柬埔寨廣受歡迎，受到廣告和電視的模特兒和演員影響，當地許多民眾認為，較淺的膚色反映出更高的社會地位。
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