| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 國際

「北韓青瓦台」衛星照曝光 金正恩砲擊南韓演練

北韓自建一座外型與南韓總統府相似的建築，並拿來當作進攻南韓預習用場所。（左為砲擊前、右為砲擊後）（圖擷自朝鮮日報）

2017-05-09  21:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓首都平壤附近的寺洞區，出現一座與南韓總統府青瓦台建築幾乎一致的建築物，且根據衛星照顯示，「北韓青瓦台」有很明顯遭「砲擊」摧毀的狀況，《美國之音》報導表示，不排除是北韓軍方進攻南韓的實況演練。

據《美國之音》韓文版，商業衛星公司Airbus在4月22日時，發布一批免費衛星照，其中北韓平壤東邊的寺洞區大園里一帶，一座類似青瓦台的建築物已徹底崩壞，而不遠處有一個直徑超過140公尺的白色同心圓狀砲火射擊場。

北韓除了最近也在測試新型軍武外，去年12月，領導人金正恩也曾指導一場攻打青瓦台的相關演練，雖當時並未透露地點，但《美國之音》認為在寺洞區的可能性非常高，而該座「北韓青瓦台」恐也是那時遭到砲擊的。

該座「北韓青瓦台」南邊300公尺與東南方450公尺，也有其他的大型射擊目標指示的同心圓標記，而且還在最內圈標上「10」，數字往外圈遞減。北韓在今年4月朝鮮半島情勢緊張時，就曾放話要讓青瓦台在幾分鐘內陷入火海，衛星照的曝光不免讓人多做聯想。

廣告
  • 在「北韓青瓦台」（箭頭處）外有一處同心圓射擊場（右下角）。（圖擷自美國之音）

    在「北韓青瓦台」（箭頭處）外有一處同心圓射擊場（右下角）。（圖擷自美國之音）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 砲擊 練習 金正恩 青瓦台
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：「北韓青瓦台」衛星照曝光 金正恩砲擊南韓演練


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.