「北韓青瓦台」衛星照曝光 金正恩砲擊南韓演練

北韓自建一座外型與南韓總統府相似的建築，並拿來當作進攻南韓預習用場所。（左為砲擊前、右為砲擊後）（圖擷自朝鮮日報）

2017-05-09 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓首都平壤附近的寺洞區，出現一座與南韓總統府青瓦台建築幾乎一致的建築物，且根據衛星照顯示，「北韓青瓦台」有很明顯遭「砲擊」摧毀的狀況，《美國之音》報導表示，不排除是北韓軍方進攻南韓的實況演練。

據《美國之音》韓文版，商業衛星公司Airbus在4月22日時，發布一批免費衛星照，其中北韓平壤東邊的寺洞區大園里一帶，一座類似青瓦台的建築物已徹底崩壞，而不遠處有一個直徑超過140公尺的白色同心圓狀砲火射擊場。

北韓除了最近也在測試新型軍武外，去年12月，領導人金正恩也曾指導一場攻打青瓦台的相關演練，雖當時並未透露地點，但《美國之音》認為在寺洞區的可能性非常高，而該座「北韓青瓦台」恐也是那時遭到砲擊的。

該座「北韓青瓦台」南邊300公尺與東南方450公尺，也有其他的大型射擊目標指示的同心圓標記，而且還在最內圈標上「10」，數字往外圈遞減。北韓在今年4月朝鮮半島情勢緊張時，就曾放話要讓青瓦台在幾分鐘內陷入火海，衛星照的曝光不免讓人多做聯想。