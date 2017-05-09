泰國度假勝地驚傳2起爆炸 至少40人受傷

泰國南部一間知名購物商場驚傳連續發生兩起爆炸事件。（圖擷自《每日郵報》）

2017-05-09 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部度假勝地北大年府（Pattani）的一家知名的購物商場，今天（9日）當地時間下午2點左右，連續發生2起爆炸事故，目前已知有40人受傷，一人傷勢嚴重。

綜合外媒報導，爆炸地點是在大型購物商場「Big C」，第一起爆炸發生在商場內，當現場民眾逃竄時，疑似商場內的停車場又發生第二起爆炸，現場黑煙瀰漫。當地警方透露，爆炸案疑似和汽車炸彈攻擊有關，但詳細情況還要等進一步調查才能釐清。