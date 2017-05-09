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台灣參加WHA 中國外交部：須按一中原則

2017-05-09  17:21

〔記者林良昇／台北報導〕中國干預台灣參與世衛大會（WHA），中國外交部發言人耿爽今表示，台灣缺席WHA將影響民眾健康、造成防疫缺口的說法不符事實，只有認同一中原則才能通過兩岸協商解決，「搞挾洋自重，沒有出路」。

中國外交部今下午舉行例行記者會，耿爽回應提問時說，台灣參與國際組織活動必須按「一個中國」原則處理。聯合國大會第2758號決議和WHA第25.1號決議為處理這項議題提供了法理依據，世衛組織（WHO）秘書處嚴格遵守兩項決議，恪守「一中」原則，世界上絕大多數國家對中國在此問題上的立場表示理解和支持。

耿爽宣稱，在台灣參與WHA的議題上，只有認同一個中國原則，才能通過兩岸協商台灣參會的事宜，「搞挾洋自重，沒有出路。」

耿爽也說，在「國際衛生條例（2005）」架構下，台灣與WHO和各國資訊交流暢通、機制完善。台灣醫療衛生專家可參加WHO相關技術會議；有需要時，WHO專家也可以赴台指導，這些安排確保無論台灣或國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對，所謂影響台灣人民的健康權利、國際衛生防疫缺口的說法完全不符合事實。

此外，被問到中國是否要求瑞士方面不准我衛福部長陳時中入境？耿爽僅說，無論台灣方面、民進黨當局採取什麼樣的手法，註定都會失敗。

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  • 中國外交部發言人耿爽今表示，台灣缺席WHA將影響民眾健康、造成防疫缺口的說法不符事實，只有認同一中原則才能通過兩岸協商解決。（中央社）

    中國外交部發言人耿爽今表示，台灣缺席WHA將影響民眾健康、造成防疫缺口的說法不符事實，只有認同一中原則才能通過兩岸協商解決。（中央社）

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