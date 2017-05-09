徐曉冬「被消失」？ 電訪透露最近在「關門自省」

2017-05-09 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬近來因為打敗「太極宗師」魏雷而聲名大噪，不過他的微博帳號卻在7日「消失」，疑似被遭到官方封鎖，徐曉冬今日接受電訪時，僅表示自己正在「關門自省」，學習傳統武術知識，對微博「消失」一事不願多談。

徐曉冬今日接受《BBC》中文網電訪時指出：「我現在生活的非常好，只是在關門自省。我要好好反省和學習。」記者追問：「你需要學習反省的事是什麼呢？」徐曉東透露：「好多，要研究一下傳統武術一些古代的知識，我對這些知識還是很膚淺，我要去學習。」發言內容與先前的高調作風截然不同。隨後他被問到微博帳號被封鎖一事，徐曉冬僅透露：「對不起，這個事我沒辦法解釋。」隨後記者追問：「但現在微博是沒辦法使用的是嗎？」徐曉冬回應：「我不知道。」

最後記者詢問：「如果你有什麼訊息要對外公布的話，會透過什麼平台？」徐曉冬強調：「我不會發布任何消息，我正在學習，這段時間我都在學習。」