| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 國際

幼兒園校車中國隧道內自燃 10南韓幼童葬火海

2017-05-09  16:30

〔即時新聞／綜合報導〕一輛幼兒園巴士今天在中國山東威海市一處隧道內突然起火，此事故造成12人死亡、1人重傷，其中10名死者是南韓籍的幼童、另1幼童則是中國籍。

綜合報導指出，中國山東威海市環翠區陶家夼隧道內今天上午9點傳出事故，一輛載有13人的巴士突然起火。造成車上12人喪命、1人重傷。據南韓駐華大使館消息，出事的是一輛南韓國際學校附屬幼兒園校車，有11名幼兒和1名司機遇難，教師則是重傷。遇難的幼兒園學生中有10人是韓國籍，另有1人則是中國籍。

廣告
  • 一輛幼兒園巴士在中國山東威海市一處隧道內突然起火，此事故造成12人死亡、1人重傷。（圖截自Yonhap News）

    一輛幼兒園巴士在中國山東威海市一處隧道內突然起火，此事故造成12人死亡、1人重傷。（圖截自Yonhap News）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通事故 燃燒事故
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：幼兒園校車中國隧道內自燃 10南韓幼童葬火海


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.