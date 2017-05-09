幼兒園校車中國隧道內自燃 10南韓幼童葬火海

2017-05-09 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕一輛幼兒園巴士今天在中國山東威海市一處隧道內突然起火，此事故造成12人死亡、1人重傷，其中10名死者是南韓籍的幼童、另1幼童則是中國籍。

綜合報導指出，中國山東威海市環翠區陶家夼隧道內今天上午9點傳出事故，一輛載有13人的巴士突然起火。造成車上12人喪命、1人重傷。據南韓駐華大使館消息，出事的是一輛南韓國際學校附屬幼兒園校車，有11名幼兒和1名司機遇難，教師則是重傷。遇難的幼兒園學生中有10人是韓國籍，另有1人則是中國籍。