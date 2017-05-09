| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 國際

中國已婚大媽網戀遭詐263萬 對方竟是自己「女婿」

2017-05-09  17:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省一名已婚大媽秦阿姨，在網路上化名「少女萌心」和一名自稱56歲已婚的貿易商「鐵漢柔情」談起網戀，網戀期間秦阿姨陸續匯給對方共60多萬人民幣（約新台幣263萬），之後發現竟是自己的「親女婿」詐騙。

綜合中媒報導，江蘇揚州老城區秦阿姨與網路上暱稱為「鐵漢柔情」的男子談起網戀，該男子稱自己本名為「周成」、是個56歲的貿易商，與妻子不睦，又表示跟秦阿姨很有緣，2人戀情日漸升溫，後周成表示要為了秦阿姨跟老婆離婚，但是需要錢打官司，秦阿姨深受感動，去外面借錢陸續匯了40萬（約新台幣175萬）給對方，反而讓自己的丈夫慘遭外界逼債。

此外，秦阿姨還趁老公不在家時，將存摺內20萬元（約新台幣87萬）也全數匯給周成，事後秦阿姨女兒檢查對方IP位址跟帳號後，驚覺對媽媽詐騙的竟是自己的丈夫「樊剛」。

最後警方追捕逃往外地朋友家的樊剛，樊剛本人已對此事供認不諱，被檢察官以詐騙罪起訴。而這也不是秦阿姨第一次在網路上結識男子遭騙，上次被一個賣床墊的騙了5萬多人民幣（約新台幣22萬），還一度要到武漢赴對方約，最後是在女兒的阻止下才作罷。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 中國江蘇省一名已婚大媽談網戀遭詐60萬人民幣（約新台幣263萬），經調查後發現詐騙自己的竟是女婿。（圖擷自中國報）

    中國江蘇省一名已婚大媽談網戀遭詐60萬人民幣（約新台幣263萬），經調查後發現詐騙自己的竟是女婿。（圖擷自中國報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 出軌 大媽 網戀 詐騙
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：中國已婚大媽網戀遭詐263萬 對方竟是自己「女婿」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.