中國已婚大媽網戀遭詐263萬 對方竟是自己「女婿」

2017-05-09 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省一名已婚大媽秦阿姨，在網路上化名「少女萌心」和一名自稱56歲已婚的貿易商「鐵漢柔情」談起網戀，網戀期間秦阿姨陸續匯給對方共60多萬人民幣（約新台幣263萬），之後發現竟是自己的「親女婿」詐騙。

綜合中媒報導，江蘇揚州老城區秦阿姨與網路上暱稱為「鐵漢柔情」的男子談起網戀，該男子稱自己本名為「周成」、是個56歲的貿易商，與妻子不睦，又表示跟秦阿姨很有緣，2人戀情日漸升溫，後周成表示要為了秦阿姨跟老婆離婚，但是需要錢打官司，秦阿姨深受感動，去外面借錢陸續匯了40萬（約新台幣175萬）給對方，反而讓自己的丈夫慘遭外界逼債。

此外，秦阿姨還趁老公不在家時，將存摺內20萬元（約新台幣87萬）也全數匯給周成，事後秦阿姨女兒檢查對方IP位址跟帳號後，驚覺對媽媽詐騙的竟是自己的丈夫「樊剛」。

最後警方追捕逃往外地朋友家的樊剛，樊剛本人已對此事供認不諱，被檢察官以詐騙罪起訴。而這也不是秦阿姨第一次在網路上結識男子遭騙，上次被一個賣床墊的騙了5萬多人民幣（約新台幣22萬），還一度要到武漢赴對方約，最後是在女兒的阻止下才作罷。

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