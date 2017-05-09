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小龍蝦入侵加州海岸 中媒竟呼籲：一起組團去吃光！

小龍蝦入侵加州海岸，數量超驚人。（圖擷自網路）

2017-05-09  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前丹麥生蠔、古巴螃蟹、澳洲野生鮭氾濫，中國網友都說想要幫忙消滅，今天又傳出美國加州一個海岸被小龍蝦「入侵」，雖然當地專家不建議食用，不過，中國媒體呼籲，中國吃貨應該去幫忙「拯救」，中國網友則說3天就能吃光。

日前丹麥駐中國使館呼籲，請中國人到丹麥幫忙消滅生蠔，隨後古巴螃蟹、澳洲野生鮭魚都出現氾濫情形，最新需要被拯救的則是加州的小龍蝦。

多家中媒報導加州小龍蝦入侵，還開玩笑呼籲，「我覺得沒人吃還是因為這些小龍蝦太小了吧，不過蝦皮也沒肉卻很鮮美呀，吃貨們要不要組團訂機票一起去呢？」

不過專業表示，這些小龍蝦來源不明，不建議食用。並分析可能因為海水生溫，小龍蝦大規模往北遷徙，遇到漲潮、退潮時，小龍蝦不幸擱淺到沙灘上。

中國網友也興奮表示，「1千萬隻小龍蝦，也就是三天的量，一週吃個淨光！」也有人說，「這個有點小！下不去口。」

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  • 遠看完全看不出是小龍蝦。（圖擷自網路）

    遠看完全看不出是小龍蝦。（圖擷自網路）

  • 許多美國遊客圍觀，不過沒有人真的食用。（圖擷自網路）

    許多美國遊客圍觀，不過沒有人真的食用。（圖擷自網路）

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相關關鍵字： 中國 丹麥 加州 古巴 吃貨 小龍蝦 澳洲 美國
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