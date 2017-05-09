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航空公司找麻煩？他搭機被逼打開行李 結局卻是…

瑞安航空機上服務超特別，邀請乘客演奏樂器，被誤以為是在找碴。（法新社）

2017-05-09  15:27

〔即時新聞／綜合報導〕航空公司又找麻煩？愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一名乘客日前帶著手風琴登機，被空服員要求打開察看，當下他以為航空公司爭議事件要發生在他身上了，沒想到下一秒卻讓眾人笑了！

綜合英媒報導，當時空服員靠近該法國乘客弗朗索瓦（Francois Colussi），並要求他打開包包，一開始弗朗索瓦緊張解釋包包裡只是手風琴，空服員繼續追問「所以你帶手風琴上愛爾蘭的飛機嗎？」弗朗索瓦回答「是」，沒想到空服員隨即對他說「那你何不演奏呢？」

弗朗索瓦原本誤以為是航空公司在找碴，旁邊的乘客向他解釋後，他才知道原來是空服員希望他演奏一曲，最後只好配合演出，空服員和其他乘客還跟著打起拍子，弗朗索瓦最後也開心笑了。

弗朗索瓦受訪時表示，很高興在聯航事件後，能感受到愛爾蘭人的幽默感。並說在週末飛往法國，給人好心情。瑞安航空發言人則說，「作為歐洲最準時的航空公司，瑞安航空的客戶已經習慣於在著陸時聽到我們準時抵達的音樂，這次則是額外的享受。」

網友看到影片也紛紛留言，有人說愛爾蘭的英文讓人聽不懂，也有人嘲諷聯航，「瑞安航空證明了他們不同於聯合航空。」

相關影片請見：

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  • 男子開心演奏手風琴。（圖擷自每日郵報）

    男子開心演奏手風琴。（圖擷自每日郵報）

  • 空服員開心打拍子。（圖擷自每日郵報）

    空服員開心打拍子。（圖擷自每日郵報）

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