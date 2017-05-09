日本50年來首次沙塵暴 日媒：從中國吹過來！

日本50年來首次觀測到揚沙現象。（圖擷自網路）

2017-05-09 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕50年來首次！日本氣象廳最近觀測到沙塵暴來襲，上一次觀測到有塵沙的天氣為1967年，日媒表示，黃沙由中國吹來至日本，對運輸造成影響。

綜合外媒報導，日本氣象廳日前觀測到沙塵暴，範圍覆蓋日本西部至北部，另外也涵蓋關東部分地區，這是日本50年來首次觀測到有塵沙來襲。

氣象廳指出，日本西部熊本能見度最低僅8公里，若能見度下降至不到10公里時，從遠處就能清楚的看到霧霾。據觀測，北海道、東北、中部、關西、九州都觀測到攜帶沙塵的空氣。

報導指出，此次在日本西部觀測到揚沙現象是1967年以來首次。日本《共同社》也表示，本月4日中國北京受到嚴重沙塵暴襲擊，導致多架航班被取消。

針對日方稱黃沙來自中國，有中媒表示，「中國躺著也中槍」。