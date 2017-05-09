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婦人懷17年巨型畸胎瘤…竟有牙齒、毛髮

貴州一名43歲婦人肚子越來越大，送醫檢查後，原來是長了一個重達7.5公斤的良性畸胎瘤，手術移除後，發現畸胎瘤內竟有毛髮、牙齒等人體組織。（圖擷取自網路）

2017-05-09  11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州一名43歲婦人於17年前生孩子後就接受絕育手術，但這17年來肚子卻越來越大，近來更是造成她身體不適，經送醫檢查後，原來婦人長了一個重達7.5公斤的良性畸胎瘤，開刀手術移除後，發現畸胎瘤內竟然有毛髮、牙齒等人體組織。

綜合外媒報導，該名婦人17年前生下第5個孩子後做了絕育手術，當時的醫生就發現，婦人腹部左側疑似長了一個小腫瘤。17來年婦人肚子也越來越大，但因家裡缺錢，她便置之不理，近3年來婦人的肚子大到好像懷胎10月，造成生活非常不便，到醫院求診接受手術才取出重約7.5公斤、直徑達30公分的腫瘤。

醫生分析這個腫瘤發現，裡面含有7000毫升油脂、一團頭髮和牙齒，證實婦人罹患良性卵巢畸胎瘤，畸胎瘤是一種常見的卵巢生殖細胞腫瘤，通常不會給人體帶來明顯不適，只會有腹部輕微疼痛的感覺，但若腫瘤增大就容易發生破裂、內出血等危及生命的情況。

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