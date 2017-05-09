借刀殺人！中國要新疆穆斯林用APP互相檢舉

在新疆，隨時有武警或執法人員監控一舉一動。（美聯社）

2017-05-09 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國為鎮壓新疆穆斯林花招百出，除了蓄鬍、穿長袍都被視為「極端象徵」外，所有移動車輛都要裝上GPS，還要民眾下載官方APP來作維安舉報。一名新疆的司機表示：「一個社區就像一個水果一樣，如果你用力擠壓，就會擠破。」

根據《BBC中文網》，中國於3月30宣布在新疆維吾爾自治區進行，「去極端化政策」，一系列的禁令如不正常蓄鬍、禁止穿長袍、佩戴極端化標誌以及排斥或拒絕收看電視廣播等，以及民眾必須先上繳護照，出國前必須由官方審查，若觸犯將有刑事責任。之後又頒布了新政策，部分地區的活動車輛必須裝上GPS，另外中國也於新疆首都烏魯木齊設置了手機APP，讓民眾互相舉報協助維安。

最新一期的《經濟學人》批判中國此種侮辱穆斯林的行為，文章表示中國用非常理的方式去侮辱穆斯林。文章引用一名新疆司機的話，「一個社區就像一個水果一樣，如果你用力擠壓，就會擠破。」