傷害中國人民的感情… 外媒分析中「抵制外交」

中國國家主席習近平。（資料照，歐新社）

2017-05-09 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國喜歡用抵制外交來處理國際事務，抵制內容常常是旅遊、消費、貿易等。外媒分析，中國抵制外交最常用的措辭是「傷害了中國人民的感情」，抵制外交可以為中國帶來好處，但「有時是一把雙刃劍」。

《金融時報》報導，中國對敵人採取抵制外交的歷史已超過百年，近來的日本汽車製造業、菲律賓香蕉種植業和台灣旅遊業都曾面對過中國的抵制手段。報導指出，民族主義是抵制外交的要素，中國政府在抵制外交上一方面向民眾展示民族主義，一方面則小心不損害中國經濟。

至於抵制的實質結果為何，報導分析，經濟學教授雷麥（CF Remer）提出，「抵制對目標國產生了強大的『心理』沖擊，哪怕中國也會受到負面經濟影響」。最近的研究則顯示，最初抵制對目標國的沖擊很顯著，但後來貿易會復甦，過程則充斥冗長的談判。

報導引述「走出中國」（Out of China）作者比克斯（Robert Bickers）的說法，共產黨對失去權力的恐懼，加上持續在政治與軍事上對外施壓，「當習近平實現中國復興的論調與中國的不安全感配合時，我的確非常擔心。」