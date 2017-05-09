促支持台灣 美眾院領袖致函衛生部長
2017-05-09 09:36
美國眾院外委會主席羅伊斯等人聯名致函美國衛生部長普萊斯（見圖）。（彭博）
〔駐美特派員曹郁芬／華府8日報導〕美國眾院外委會主席羅伊斯及民主黨資深議員殷格爾今天聯名致函美國衛生部長普萊斯，敦促普萊斯鼓勵其他會員國繼續支持台灣的參與，無論台灣是否能出席今年的世界衛生組織大會（WHA）會議，他應該在日內瓦與台灣代表團會面。
羅伊斯與殷格爾也表示，普萊斯若能在今年稍後訪台將可以傳遞強烈支持台灣參與全球公衛的訊號。這封信的副本也寄送給美國國務卿提勒森與美國駐聯合國代表海莉。
這封信指出，台灣自1997年開始尋求WHA觀察員的地位，在美國行政、國會，以及世衛組織理念相同會員國的協助下，台灣開始以「中華台北」名義參與WHA年會。
議員們表示，從蔡英文當選總統後，台灣面對北京愈來愈強的國際打壓，去年WHA邀請函不但遲發，還附加上令人困擾的一個中國原則，今年的跡象顯示，由於北京的壓力，台灣根本未受邀與會。
這封信肯定台灣在國際公衛和疾病防治方面的努力與貢獻，指出台灣人民的健康與安全不應毫無必要地被當成政治人質。
眾院外委會榮譽主席羅斯蕾婷娜5日也曾致函普萊斯，要求他協助確保台灣收到WHA的邀請函，並鼓勵他近期親自訪問台灣，就保障公共衛生事務，討論雙方合作機會。
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