北韓逮捕美教授 白宮：將展開營救

美國白宮發言人西恩．史派瑟於8日發表聲明。（法新社）

2017-05-09 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕對於北韓平壤科技技術大學美籍教授金學成（Kim Hak Song，譯音）遭北韓逮捕，美國白宮發言人表示「相當擔心」，並強調會開始進行營救，而金學成也成為遭北韓逮捕的第四名美國人，外界認為此舉為動搖川普政府之手段，並作為未來的談判籌碼。

北韓於前（7）日透過國營媒體表示，金學程有通敵之嫌，因此於6日逮捕。而白宮發言人西恩．史派瑟（Sean Spicer）於昨（8）日召開記者會，表示「令人相當擔心，美國會藉由瑞典大使館與國務院進行營救行動」，強調會透過於北韓代表美國利益的瑞典大使館來進行營救行動。

北韓在4月22日於平壤國際機場逮捕平壤科學技術大學的韓裔美籍教授金相德（Kim Sang-Dok），而目前被北韓以間諜行動為理由而逮捕的美國人已達到四人。由於川普政府正對於加速核武開發的北韓持續施加壓力，外界認為北韓藉由逮捕美國人來動搖川普政府，並作為未來談判的籌碼。