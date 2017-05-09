驚悚！飛天鞦韆變「飛彈」 女童遭甩出砸中2遊客
2017-05-09 10:12
〔即時新聞／綜合報導〕遊樂園是許多小朋友都愛去的地方，不過搭乘遊樂設施前，一定要先確定安全設施有沒有問題，國外一名女童日前到遊樂園遊玩，沒想到在搭乘「飛天鞦韆」時，竟被甩出座位外，還不偏不倚砸到在設施旁交談的兩名女遊客，驚悚一瞬間都被監視器拍了下來。
據《鏡報》報導，從畫面上可見，運轉中的飛天鞦韆在空中盪來盪去，途中有兩名女遊客走到飛天鞦韆旁的欄杆外聊天，沒想到過沒幾秒一個小女孩像「飛彈」一樣從天而降，不偏不倚砸中這兩位女遊客，3人都跌坐在地上，這時不遠處疑似是女童的家人趕緊跑過來查看。
根據影片裡的畫面推測，被擊中的兩名女遊客穿著伊斯蘭教的罩袍，這起驚悚的遊樂園意外事件可能是發生在中東地區的遊樂場。
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