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南韓新總統10日隨即上任 不辦就職典禮

南韓總統候選人文在寅（左）、安哲秀（右）與家人投票。（路透）

2017-05-09  11:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今日舉行第19屆總統選舉投票，選舉結果將於明日宣布。大部分總統候選人表示，若當選總統後，將於10日在國會宣誓就職，隨即走馬上任，暫時不舉行就職典禮。

據《韓聯社》報導，共同民主黨候選人文在寅表示，如果成功當選，考慮在國會宣誓就職後隨即上任，強調新政府將與各黨派聯合治國協商理政的意願。自由韓國黨候選人洪準杓說，如果當選將不舉行大規模就職典禮，10日上午在國會宣誓就職後，將隨即前往青瓦台接手總統工作。

國民之黨候選人安哲秀表示，若當選總統，不會舉行大規模就職典禮，宣誓就職後將隨即開始工作，爭取各黨領袖的配合，以早日建構協商理政機制。正黨總統候選人劉承旼、正義黨總統候選人沈相奵都表示，考慮以宣誓就職替代就職儀式。

南韓前總統朴槿惠2個月前因親信干政而下臺，根據南韓憲法和公職選舉法，南韓必須在憲法法院作出罷免總統裁決次日起，60天之內舉行總統選舉。新任總統從5月10號起任期5年，不得連任。

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