| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南風增強 台東大武站出現36高溫
 首頁 > 國際

若北韓棄核 日媒：美願與金正恩舉行會談

日本媒體指出，美國已告知中國，只要北韓放棄核武與導彈開發，願意讓北韓領導人訪美舉行會談。（美聯社資料照）

2017-05-09  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體指出，美國已告知中國，只要北韓放棄核武與導彈開發，願意讓北韓領導人訪美舉行會談，中國可能已轉告北韓這項消息。

據《共同社》報導，此舉意在軟化北韓態度，以緩和朝鮮半島緊張局勢。美國在派出航空母艦前往朝鮮半島同時，以中國為中間人的遊說工作，對北韓採取軟硬兼施戰略。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）3日時表示，如果北韓放棄核武與導彈開發，美方將保證「四不」原則：不要求改變北韓國家體制、不要求搞垮金正恩政權、不急於南北統一、美軍不跨過將朝鮮半島分為南北兩部分的北緯38度線進攻北韓，並也將這些原則告知中國。

報導提到，外交相關人士透露，中國以北韓同意棄核的可能性不大為由，向美方提出幾項要求。提議美國實施經濟援助，作為放棄核與導彈開發的交換條件；為結束美國與北韓的敵對關係，締結取代韓戰停戰協定的和平協定；啟動邦交正常化談判等。目前尚不清楚美國對於這些提案有何反應。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 導彈 提勒森 核武 棄核 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：若北韓棄核 日媒：美願與金正恩舉行會談


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.