若北韓棄核 日媒：美願與金正恩舉行會談

日本媒體指出，美國已告知中國，只要北韓放棄核武與導彈開發，願意讓北韓領導人訪美舉行會談。（美聯社資料照）

2017-05-09 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體指出，美國已告知中國，只要北韓放棄核武與導彈開發，願意讓北韓領導人訪美舉行會談，中國可能已轉告北韓這項消息。

據《共同社》報導，此舉意在軟化北韓態度，以緩和朝鮮半島緊張局勢。美國在派出航空母艦前往朝鮮半島同時，以中國為中間人的遊說工作，對北韓採取軟硬兼施戰略。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）3日時表示，如果北韓放棄核武與導彈開發，美方將保證「四不」原則：不要求改變北韓國家體制、不要求搞垮金正恩政權、不急於南北統一、美軍不跨過將朝鮮半島分為南北兩部分的北緯38度線進攻北韓，並也將這些原則告知中國。

報導提到，外交相關人士透露，中國以北韓同意棄核的可能性不大為由，向美方提出幾項要求。提議美國實施經濟援助，作為放棄核與導彈開發的交換條件；為結束美國與北韓的敵對關係，締結取代韓戰停戰協定的和平協定；啟動邦交正常化談判等。目前尚不清楚美國對於這些提案有何反應。